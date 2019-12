Um den kommenden Audiokampagnen mehr Authentizität und Ausdruck zu verleihen wurden die alten „Badischer Wein“ Jingles in gleich zwei Stilrichtungen und Stimmungen komplett neu produziert, komponiert und eingespielt. Weit weg vom bisher gewohnten und typischen Gruppen-Gesang entstanden in unseren Esslinger Studios individuelle Arrangements zum vielfältigen Einsatz im Radio, Webradio, Social-Media, TV, für Telefonwarteschleifen und vielem mehr. Nach einem umfassenden Stimmencasting haben wir mit der außergewöhnlichen und starken Stimme von LiLa das „perfect match“ getroffen. Die junge Tübinger Studentin und Singer- / Songwriterin gibt den Stücken mit ihrer einzigartigen Stimmfarbe eine große Tiefe und einen unverwechselbaren Charakter. Wer Anklänge von Melody Gardot, Amy Winehouse oder auch Jess Glynne hören möchte – liegt dabei goldrichtig! Wer weiß, was aus dieser ersten fruchtbaren Zusammenarbeit vielleicht noch entsteht.