Der Herbst ist da! Die Blätter fallen und die Preise ebenso! So auch in allen Standorten der Autohaus von der Weppen Gruppe mit besten Angeboten für die Modelle von Renault, Kia, Hyundai, oder Dacia. Neben umfangreichen Funkkampagnen in den einzelnen Märkten sorgte unsere Schwester-Agentur Projekt-E für zusätzliche Reichweiten via Print, Mailings uvm. Media und Produktion by STEP.