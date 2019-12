Die Uhr läuft! Die Weihnachtsfeiertage und der krachende Jahreswechsel stehen in den Startlöchern. Bevor 2019 jedoch das große Finale zündet und wir mit voller Kraft das neue Jahr starten, wollen wir noch einmal zurückblicken: Auf ein spannendes und ereignisreiches Jahr mit mehr als 3.000 Produktionen. Wir sagen Danke für viele lustige und emotionale Momente, beim Texten und im Studio, am Telefon und per Mail.

Jetzt heißt es Lautsprecher an und zurücklehnen!

So klingt das STEP-Jahr 2019! Viel Spaß!