Über 5 Millionen verkaufte Platten, vier Nummer-eins-Hits in den Charts und jede Menge jubelnde Fans. Sandy Mölling ist mit den No Angels zum Megastar aufgestiegen. Seit fast 10 Jahren ist die Sängerin nun auch in der Musical-Welt zu Hause und hat zuletzt als Roxie Hart im Theater Magdeburg vor ausverkauften Haus brilliert. Ab 10. August steht sie jetzt als PÄPSTIN im Theaterhaus Stuttgart auf der Bühne. Doch bevor es am Pragsattel richtig losgeht, hat sie für unsere verschiedenen Promotion-Maßnahmen unseren Studios in Esslingen einen Besuch abgestattet: Zur Aufnahme eines Musical-Podcasts, verschiedener Werbespots und natürlich zum Singen.

Wer mehr über Sandy und Die Päpstin in Stuttgart erfahren möchte: Am kommenden Sonntag ist sie bei SWR3-Moderator Kristian Thees bei „Talk mit Thees“ zu Gast.

Viel Spaß beim Anhören!