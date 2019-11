Wenn in der Stadt stimmungsvolle Lichter funkeln und der Duft von gebrannten Mandeln in der Luft liegt, dann ist sie wieder da, die schönste Zeit des Jahres. Und dieses Jahr begeistert Stuttgart mit einem ganz besonderen Highlight in der Adventszeit. Mit einer neuen weihnachtlichen Citytour. Bei der gut 45-minütigen Rundfahrt im festlich dekorierten Doppeldeckerbus präsentiert der Weihnachtsmann höchstpersönlich adventliche Stuttgarter Geschichten. Begleitet von weihnachtlicher Musik werden die Mitfahrenden in eine einzigartige Stimmung versetzt. Der umfangreiche Audioguide in Deutsch und Englisch, mit weihnachtlicher Musik und einem sonoren Erzähler stammt wie die anderen Stuttgarter Citytouren aus der Feder von STEP. Sowohl der Text als auch die Produktionen entstanden in unseren Esslinger Studios. Und nach der Citytour ist vor der Citytour. Die neue Stuttgarter Weinbustour, die 2020 startet, steht bereits in den Startlöchern. Wir freuen uns schon drauf. Mehr Infos zur Stuttgarter Weihnachstour gibt’s hier!